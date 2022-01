Atv’ye ödül yağmuru!

Atv'nin reyting rekortmeni dizileri ve başarılı programları, geçtiğimiz akşam düzenlenen The Best Of Time 2022 Ödül Töreni'nde ödüllerine kavuştu. Conrad Otel'de gerçekleştirilen, sunuculuğunu Demet Şener'in üstlendiği geceye Atv aldığı 8 ödülle damgasını vurdu.