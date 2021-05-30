Avrupa'nın sofralarını süslüyor! Honaz kirazı üreticiyi sevindirdi
Denizli'de coğrafi işaret olarak tescillenen 'Honaz kirazının hasadına başlandı. Kalın kabuğu ve lezzeti sayesinde Avrupa ve İskandinav ülkelerinin sofralarını süsleyen Honaz kirazında, bu yıl yaşanan rekolte artışı, üreticilerin yüzünü güldürdü.
Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 18:22Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 18:22
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Honaz'da, lezzeti ve kalın kabuğu nedeniyle tercih edilen ve coğrafi işaret olarak tescillenen Honaz kirazı için çiftçiler yoğun bir hasat dönemine girdi.