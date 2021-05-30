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Haberler Galeri Avrupa'nın sofralarını süslüyor! Honaz kirazı üreticiyi sevindirdi

Avrupa'nın sofralarını süslüyor! Honaz kirazı üreticiyi sevindirdi

Denizli'de coğrafi işaret olarak tescillenen 'Honaz kirazının hasadına başlandı. Kalın kabuğu ve lezzeti sayesinde Avrupa ve İskandinav ülkelerinin sofralarını süsleyen Honaz kirazında, bu yıl yaşanan rekolte artışı, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 18:22 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 18:22
Avrupa'nın sofralarını süslüyor! Honaz kirazı üreticiyi sevindirdi

Honaz'da, lezzeti ve kalın kabuğu nedeniyle tercih edilen ve coğrafi işaret olarak tescillenen Honaz kirazı için çiftçiler yoğun bir hasat dönemine girdi.

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Avrupa'nın sofralarını süslüyor! Honaz kirazı üreticiyi sevindirdi

Günün ilk ışıklarıyla birlikte kiraz bahçelerine giden üreticiler, olgunlaşan kirazları toplama başladı

Avrupa'nın sofralarını süslüyor! Honaz kirazı üreticiyi sevindirdi

Yaklaşık 15 bin dönüm arazi üzerinde üretimi yapılan kirazın fiyatı ve kalitesi üreticiyi memnun etti.

Avrupa'nın sofralarını süslüyor! Honaz kirazı üreticiyi sevindirdi

Mevsim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle, Napolyon kirazı olarak da bilinen 'A 900' cinsi kiraz üretiminde geçmiş yıllara oranla yüzde 20'lik bir artış yaşandı.

Avrupa'nın sofralarını süslüyor! Honaz kirazı üreticiyi sevindirdi

Kalitesine göre kilosu 40- 45 lira arasında alıcı bulan Honaz kirazı, iç piyasada tüketilmesinin yanı sıra Almanya, Hollanda, Norveç, Danimarka, İsveç gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

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