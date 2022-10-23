Avrupa’yı kuraklık vurdu, zeytinde Türkiye’ye fırsat doğdu! Manisa’da üretim 3 kat arttı

"BU YIL 350-360 BİN TON CİVARINDA ZEYTİN ÜRETİMİ BEKLİYORUZ"

Akhisar'da rekoltenin geçen seneye oranla oldukça yüksek bir artış yaşandığını söyleyen Akhisar Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konsey Üyesi Ahmet Akbuğa, "Geçen seneye bakışta Akhisar'da rekolte artışımız var. Zaten şu an Akhisar'da 4 çeşit zeytin ürünümüz bulunmakta. Bunlar Domat, Edremit, Trilye ve Uslu çeşitleri. Şu anda hasadını yapmış olduğumuz Domat çeşidi Türkiye tüketiminin yüzde 70'ini Akhisar tarafından üretiliyor. Bizim Akhisar'ı söylemek gerekirse geçen sene 130 bin ton civarın zeytin üretimi oldu. Bu yıl 350-360 bin ton civarında zeytin üretimi bekliyoruz" dedi.