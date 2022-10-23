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Haberler Galeri Avrupa’yı kuraklık vurdu, zeytinde Türkiye’ye fırsat doğdu! Manisa'da üretim 3 kat arttı

Avrupa’yı kuraklık vurdu, zeytinde Türkiye’ye fırsat doğdu! Manisa'da üretim 3 kat arttı

Avrupa'da yaşanan kuraklık zeytin ve zeytinyağı üretiminde İspanya ve İtalya gibi tedarikçi ülkelerde rekolte kayıplarına yol açarken Türkiye için önemli bir fırsat doğurdu. Ülkemizde zeytin üretiminde hatırı sayılır bir rekolteye sahip olan Manisa Akhisar'da bu yıl 3 kat fazla üretim bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 12:26 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 12:41
Avrupa’yı kuraklık vurdu, zeytinde Türkiye’ye fırsat doğdu! Manisa’da üretim 3 kat arttı

Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde başkent olarak nitelendirilen Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin hasadına başlandı. Geçtiğimiz yıllarda 130 bin tonluk rekoltenin gerçekleştiği üretimde bu yıl rekoltenin 360 bin tonlara çıkması bekleniyor. Domat, Edremit, Trilye ve Uslu olmak üzere 4 farklı çeşit zeytinin üretildiği Akhisar'da üreticiler artan maliyetleri karşılayabilmek için iyi bir fiyat verilmesini istiyor.

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Avrupa’yı kuraklık vurdu, zeytinde Türkiye’ye fırsat doğdu! Manisa’da üretim 3 kat arttı

Zeytin üreticileri ayrıca zeytinde fiyatı önemli ölçüde etkileyen eleklere de standart getirilmesini bekliyor. Zeytini kalibresine göre ayıran eleklerin üreticilerde farklı tüccarlarda farklı olduğuna dikkat çeken üreticiler getirilecek standartlarla bu karmaşanın ortadan kalkacağını söyledi.

Avrupa’yı kuraklık vurdu, zeytinde Türkiye’ye fırsat doğdu! Manisa’da üretim 3 kat arttı

Öte yandan, Avrupa'nın zeytin ve zeytinyağı tedarikçisi konumunda olan İtalya ve İspanya'daki kuraklık nedeniyle rekoltedeki yüzde 50'lere varan düşüşler de hem üreticilere hem de ihracatçılara önemli bir fırsat kapısı olması bekleniyor.

Avrupa’yı kuraklık vurdu, zeytinde Türkiye’ye fırsat doğdu! Manisa’da üretim 3 kat arttı

"BU YIL 350-360 BİN TON CİVARINDA ZEYTİN ÜRETİMİ BEKLİYORUZ"
Akhisar'da rekoltenin geçen seneye oranla oldukça yüksek bir artış yaşandığını söyleyen Akhisar Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konsey Üyesi Ahmet Akbuğa, "Geçen seneye bakışta Akhisar'da rekolte artışımız var. Zaten şu an Akhisar'da 4 çeşit zeytin ürünümüz bulunmakta. Bunlar Domat, Edremit, Trilye ve Uslu çeşitleri. Şu anda hasadını yapmış olduğumuz Domat çeşidi Türkiye tüketiminin yüzde 70'ini Akhisar tarafından üretiliyor. Bizim Akhisar'ı söylemek gerekirse geçen sene 130 bin ton civarın zeytin üretimi oldu. Bu yıl 350-360 bin ton civarında zeytin üretimi bekliyoruz" dedi.

Avrupa’yı kuraklık vurdu, zeytinde Türkiye’ye fırsat doğdu! Manisa’da üretim 3 kat arttı

"REKOLTEMİZ FİYATLARA ETKİ YAPMAYACAKTIR"
İtalya ve İspanya'daki kuraklık nedeniyle yaşanan rekolte kaybından dolayı fiyat beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen Başkan Akbuğa, "İtalya veya İspanya, Portekiz olsun, Rusya'daki zeytin üretimlerine baktığımızda hava şartlarından dolayı zeytin üretimlerinde rekolte düşüklüğü var. Bundan dolayı da fiyatlardan umutluyuz. Rekoltemiz fiyatlara etki yapmayacaktır. Bugünlerde Domat ve Uslu çeşidi hasat yapılıyor. Diğer çeşitlerde hasat başlamadığından fiyatlar henüz gündeme gelmedi" diye konuştu.

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