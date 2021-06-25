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Haberler Galeri Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinize dair ipuçları veriyor

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinize dair ipuçları veriyor

Avuç içimizde pek çok çizgi bulunuyor. Bunların ne anlama geldiği tam olarak bilinmese de avuç içi çizgilerinin kişiliğinize dair ipuçları verdiğini biliyor muydunuz? İşte avuç içi çizgilerine göre kişiliğiniz...

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 12:25 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 12:25
Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinize dair ipuçları veriyor

Püf nokta çok kullanmadığınız elinizde. Örneğin sağ elinizi daha aktif aktif kullanıyorsanız sol elinize bakınız. Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.

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Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinize dair ipuçları veriyor

1) Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir.

Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinize dair ipuçları veriyor

Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinize dair ipuçları veriyor

Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz.

Avuç içinizdeki çizgiler kişiliğinize dair ipuçları veriyor

Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kısa çizgiye sahipseniz seksi daha ön planda tutuyorsunuz.

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