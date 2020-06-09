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Avuç içinizdeki çizgilere dikkat! Kişiliğinizi ele veriyor
Avuç içlerimizde birçok çizgi yer alıyor. Bu çizgilerin anlamını bilmesek de kişiliğimize dair önemli ipuçları barındırıyor olabilir. İşte avuç içi çizgilerine göre kişiliğiniz...
Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 16:01Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 16:06
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Püf nokta çok kullanmadığınız elinizde. Örneğin sağ elinizi daha aktif aktif kullanıyorsanız sol elinize bakınız. Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.