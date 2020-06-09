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Haberler Galeri Avuç içinizdeki çizgilere dikkat! Kişiliğinizi ele veriyor

Avuç içinizdeki çizgilere dikkat! Kişiliğinizi ele veriyor

Avuç içlerimizde birçok çizgi yer alıyor. Bu çizgilerin anlamını bilmesek de kişiliğimize dair önemli ipuçları barındırıyor olabilir. İşte avuç içi çizgilerine göre kişiliğiniz...

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 16:01 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 16:06
Avuç içinizdeki çizgilere dikkat! Kişiliğinizi ele veriyor

Püf nokta çok kullanmadığınız elinizde. Örneğin sağ elinizi daha aktif aktif kullanıyorsanız sol elinize bakınız. Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.

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Avuç içinizdeki çizgilere dikkat! Kişiliğinizi ele veriyor

1) Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir.

Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek.

Avuç içinizdeki çizgilere dikkat! Kişiliğinizi ele veriyor

Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz.

Avuç içinizdeki çizgilere dikkat! Kişiliğinizi ele veriyor

Kalp çizginiz yüzük parmağınızın altından başlıyorsa, kolayca aşık oluyorsunuz.

Avuç içinizdeki çizgilere dikkat! Kişiliğinizi ele veriyor

Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kısa çizgiye sahipseniz seksi daha ön planda tutuyorsunuz.

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