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Avustralya'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor! Zehirli örümcek uyarısı yapıldı

Avustralya'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor. Aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı son zamanlarda kum fırtınası, dolu ve sel felaketi vurmuştu. Avustralya'da bu kez de zehirli bir örümcek uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:55 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:59
Avustralya'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor! Zehirli örümcek uyarısı yapıldı

Felaketlerle sarsılan Avustralya'da kötü haberlerin arkası kesilmiyor. Yetkililer bu kez de iklim koşulları nedeniyle sayıları giderek artan zehirli 'huni yuvalı örümceklere' karşı halkı uyardı.

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Avustralya'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor! Zehirli örümcek uyarısı yapıldı

Avustralya Sürüngen Parkı, nem ve sıcağın, örümceklerin büyümesi için elverişli koşulları yarattığını açıkladı.

Avustralya'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor! Zehirli örümcek uyarısı yapıldı

Yerel basındaki haberlere göre park, Yeni Güney Galler'in Newcastle bölgesinde son günlerde sayılarının arttığı bildirilen örümceklerin yakalanmaları halinde, hayat kurtarıcı panzehir programı için kendilerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Avustralya'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor! Zehirli örümcek uyarısı yapıldı

Bu örümcek türünün suda 24 saat yaşayabildiğini belirten yetkililer, girilmeden önce havuzların kontrol edilmesi gerektiğini duyurdu.

Avustralya'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor! Zehirli örümcek uyarısı yapıldı

Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakika içinde ölebileceği ifade ediliyor.

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