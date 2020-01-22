Avustralya'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor! Zehirli örümcek uyarısı yapıldı

Avustralya'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor. Aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı son zamanlarda kum fırtınası, dolu ve sel felaketi vurmuştu. Avustralya'da bu kez de zehirli bir örümcek uyarısı yapıldı.
Giriş Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:55Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:59
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Felaketlerle sarsılan Avustralya'da kötü haberlerin arkası kesilmiyor. Yetkililer bu kez de iklim koşulları nedeniyle sayıları giderek artan zehirli 'huni yuvalı örümceklere' karşı halkı uyardı.
Avustralya Sürüngen Parkı, nem ve sıcağın, örümceklerin büyümesi için elverişli koşulları yarattığını açıkladı.
Yerel basındaki haberlere göre park, Yeni Güney Galler'in Newcastle bölgesinde son günlerde sayılarının arttığı bildirilen örümceklerin yakalanmaları halinde, hayat kurtarıcı panzehir programı için kendilerine getirilmesi çağrısı yaptı.
Bu örümcek türünün suda 24 saat yaşayabildiğini belirten yetkililer, girilmeden önce havuzların kontrol edilmesi gerektiğini duyurdu.
Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakika içinde ölebileceği ifade ediliyor.