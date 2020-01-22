Avustralya'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor! Zehirli örümcek uyarısı yapıldı

Avustralya'da felaketlerin ardı arkası kesilmiyor. Aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı son zamanlarda kum fırtınası, dolu ve sel felaketi vurmuştu. Avustralya'da bu kez de zehirli bir örümcek uyarısı yapıldı.