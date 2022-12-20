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Haberler Galeri Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?

Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?

Ayakkabınızın içine poşet çay koyarsanız neler olacağını biliyor muydunuz? Kullandığınız ve artık eskimeye başlayan ayakkabınızın içine koyacağınız çay, patates, kabartma tozu işinize çok yarayacak. Ayakkabı tamircilerinin bir numaralı yöntemini siz de uygulayın gördüklerinize çok şaşıracaksınız. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 12:35
Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?
Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?

Ayakkabılarınızdan ve ayaklarınızdan gelen ince ama artan kokudan rahatsız mısınız? Bugün sizin için daha önce hiç bilmediğiniz tüyoları paylaşacağız. Ayakkabınıza patates, sirke, karbonat, kolonya, poşet çay koymak ayak kokusuna engel olacak işte ayıntılar...

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Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?
Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?

AYAKKABINIZA KARBONAT DÖKÜN

Ayakkabı kokusunu önlemek için akşamdan ayakkabılarınızın içine bir yemek kaşığı karbonat serpiştirin. Karbonat, ayakkabının içindeki nemi hapsederken kötü kokuları da yok edecektir. Gece boyunca beklettikten sonra ayakkabılarınızdaki kötü kokunun gittiğini göreceksiniz. Daha sonra içerisini hafifçe silkeleyerek temizleyip kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?
Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?

AYAK PUDRASI DÖKÜN
Dışarıda ne yapıyor olursanız olun ayaklarınız terleme eğilimindeyse, önleme kilit öneme sahiptir. Birçok insan ayaklarına ayak pudrası uygulamaktır, böylece ayaklarınız (ve ayakkabılarınız) gün boyu kuru kalır.

Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?
Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?

SODA SERPİN

Kabartma tozunu biraz suyla karıştırın, daha sonra bir bezi hazırladığınız karışımın içinde ıslatın. Ardından bu bez yardımı ile ayakkabılarınızın içini iyice temizleyin. Ayrıca biraz soda serpebilir ve bir süre kurumaya bırakabilirsiniz. Bu harika yöntem sayesinde ayakkabılarınız içinde bulunan kötü kokuların anında yok olduğunu göreceksiniz.

Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?
Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?

ÇAY KOYUN

Ayakkabı kokusu için poşet çay yöntemini ayakkabılarınızın yanı sıra ayaklarınızdaki kötü kokuyu gidermek için de kullanabilirsiniz. Ayakkabı kokusu için poşet çay uygulamasında iki adet poşet çayı ayakkabılarınıza yerleştirmeniz ve sabaha dek bekletmeniz gerekir.

Yeteri kadar bekledikten sonra çay, kokuyu ve nemi alarak kötü kokunun yok olmasını sağlayacaktır. Çay yöntemi ile ayaklarınızdaki kötü kokuyu gidermek içinse yarım litre suya iki adet siyah poşet çay ekleyin ve 15 dakika demleyin. Soğuduktan sonra ayaklarınızı bu karışım ile yıkayın. Bir hafta süresince bu işlemi tekrarlayarak ayaklarınızdaki kötü kokudan kurtulabilirsiniz.

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