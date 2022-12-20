Ayakkabınızın içine çay dökerseniz ne olur?

ÇAY KOYUN

Ayakkabı kokusu için poşet çay yöntemini ayakkabılarınızın yanı sıra ayaklarınızdaki kötü kokuyu gidermek için de kullanabilirsiniz. Ayakkabı kokusu için poşet çay uygulamasında iki adet poşet çayı ayakkabılarınıza yerleştirmeniz ve sabaha dek bekletmeniz gerekir.

Yeteri kadar bekledikten sonra çay, kokuyu ve nemi alarak kötü kokunun yok olmasını sağlayacaktır. Çay yöntemi ile ayaklarınızdaki kötü kokuyu gidermek içinse yarım litre suya iki adet siyah poşet çay ekleyin ve 15 dakika demleyin. Soğuduktan sonra ayaklarınızı bu karışım ile yıkayın. Bir hafta süresince bu işlemi tekrarlayarak ayaklarınızdaki kötü kokudan kurtulabilirsiniz.