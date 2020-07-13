Ayasofya Camii'nde kritik inceleme!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay kararı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Heyette dikkat çeken isimler vardı.
Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:49Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:49
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen ikili incelemelerin ardından 16.50 sıralarında ayrıldı.
Bakan Ersoy ile Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.
Bakan Ersoy açıklamasında "Çalışmalara başladık. Bir çok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz'a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor" dedi.
Erbaş açıklamasında; "İnşallah 24 Temmuz itibari ile Cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konsunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız." ifadelerini kullandı.