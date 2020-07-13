Ayasofya Camii'nde kritik inceleme!

Erbaş açıklamasında; "İnşallah 24 Temmuz itibari ile Cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konsunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız." ifadelerini kullandı.