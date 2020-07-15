Ayasofya Meydanı'nda "15 Temmuz" konulu koreografi ilgiyle izlendi

İletişim Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi.
Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:09Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:09
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Ayasofya Camisi'nin önünde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle Türk bayrağı ve Türk haritası koreografisi oluşturuldu.