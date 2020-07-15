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Haberler Galeri Ayasofya Meydanı'nda "15 Temmuz" konulu koreografi ilgiyle izlendi

Ayasofya Meydanı'nda "15 Temmuz" konulu koreografi ilgiyle izlendi

İletişim Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi.

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:09 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:09
Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz konulu koreografi ilgiyle izlendi

Ayasofya Camisi'nin önünde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle Türk bayrağı ve Türk haritası koreografisi oluşturuldu.

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Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz konulu koreografi ilgiyle izlendi

Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek devlet" ile "15 Temmuz'u unutma" ve "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" koreografilerine yer verildi.

Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz konulu koreografi ilgiyle izlendi
Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz konulu koreografi ilgiyle izlendi
Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz konulu koreografi ilgiyle izlendi
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