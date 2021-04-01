Aydın Çam Fıstığı, Coğrafi İşaret Tescilini aldı

Ekonomik değeri yüksek aynı zamanda ihracatı yapılan Aydın Çam Fıstığı için coğrafi işaret başvuru sürecimizi tamamladık. Aydın Çam Fıstığı için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmış olduğumuz coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmış olup üç aylık itiraz süresinin tamamlanmasının ardından coğrafi işaret tescil belgesi alınmış olacaktır" dedi.