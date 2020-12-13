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Haberler Galeri Aydın sarıya büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

Aydın sarıya büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

Sonbahara veda edemeyen Aydın'da sarı renklerin hakim olduğu ağaçlar ve dökülen yaprakları şehre ayrı bir güzellik katıyor.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 17:13 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 17:13
Aydın sarıya büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

Kış mevsimi doğuda kendisini hissettirmeye başlarken, Aydın'da ise etkili olan ılık ve yağışlı hava ile birlikte sonbahar son demlerini yaşıyor.

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Aydın sarıya büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

Efeler ilçe merkezinin birçok noktasında yer alan çeşitli türdeki ağaçların sarı tonları, şehre hakim olurken, turizmin merkezi Aydın ayrı bir güzellik kazandı.

Aydın sarıya büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan yürüyüş parkurları ve yollar, sarı tonlardaki yapraklar ile kaplanırken, oluşan manzara fotoğraflara yansıdı.

İHA

Aydın sarıya büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
Aydın sarıya büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
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