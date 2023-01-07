Aydın’da 1300’lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu

Kadıkalesi'nin her noktasının keşfedildikçe heyecanlandıran yeni gizemler ortaya çıkarıldığını aktaran Tuncer, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz ay yapılan çalışmalarda milattan sonra 1300'lü yıllardan kalma bir mezar keşfi yapıldı. Mezarda yaklaşık 1,65 boylarında olduğu değerlendirdiğimiz bir kadına ait iskelet bulundu. Tabii küçük bir metropol alanıyla iç içe geçmiş bir bölge Kadıkalesi. Dolayısıyla Kadıkalesi'nin çeşitli noktalarında bu tip buluntular onun turistik seyir kabiliyetinizde yükselten ögeler."