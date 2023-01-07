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Haberler Galeri Aydın'da 1300'lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu

Aydın'da 1300'lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu

Aydın'da bulunan Kadıkalesi Antik Kenti'ndeki kazılarda kilise içinde bir kadına ait olduğu belirlenen mezara ulaşıldı. Uzman Sanat Tarihçisi Umut Kardaşlar "Kiliselerin içine kadın gömüsü koymak çok sık rastlanan bir durum değil" dedi.

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 13:47 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 13:52
Aydın'da 1300'lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu
Aydın’da 1300’lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kadıkalesi Antik Kenti Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ve beraberindekiler, kazılara ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

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Aydın'da 1300'lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu
Aydın’da 1300’lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu

Kazıların Aydın Arkeoloji Müzesi başkanlığında devam ettiğini belirten Tuncer, Kadıkalesi'nin turizm anlamında önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Aydın'da 1300'lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu
Aydın’da 1300’lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu

Kadıkalesi'nin her noktasının keşfedildikçe heyecanlandıran yeni gizemler ortaya çıkarıldığını aktaran Tuncer, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz ay yapılan çalışmalarda milattan sonra 1300'lü yıllardan kalma bir mezar keşfi yapıldı. Mezarda yaklaşık 1,65 boylarında olduğu değerlendirdiğimiz bir kadına ait iskelet bulundu. Tabii küçük bir metropol alanıyla iç içe geçmiş bir bölge Kadıkalesi. Dolayısıyla Kadıkalesi'nin çeşitli noktalarında bu tip buluntular onun turistik seyir kabiliyetinizde yükselten ögeler."

Aydın'da 1300'lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu
Aydın’da 1300’lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu

Tuncer, mezarı bulunduğu yeri ziyaretçiye açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Aydın'da 1300'lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu
Aydın’da 1300’lü yıllardan kalma kadın mezarı bulundu

KİLİSEYE BAĞIŞ YAPMIŞ YA DA BİR BÜROKRATIN EŞİ"

Kazıda görev alan Uzman Sanat Tarihçisi Umut Kardaşlar ise şunları kaydetti:

"Bir bunun aslında bir su kanalı olabileceğini düşünüyorduk ama ekip arkadaşlarımızın da istekleri ile açtığımızda buranın bir mezar gömüsü olduğunu fark ettik. Antropolog hocalarımızın incelemesi sonucunda gömünün bir kadın gömüsü olduğunu 34-38 yaşları arasında bir kadın mezarı olduğu saptandı.

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