Aydın’da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı

"DIŞARIDA SANKİ SOBA YAKIYORLAR"

Nebahat Seven, "Bankada işlerim vardı, zorunlu çıktım. Fakat çok sıcak. Bu sıcaklara pek dayanamıyorum. Aydın çok sıcak bir şehir. Dışarıda sanki soba yakıyorlar, çok sıcak." dedi.