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Haberler Galeri Aydın'da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı

Aydın'da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Aydın'da günlük yaşam olumsuz etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün en yüksek hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçüldü.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:32
Aydın’da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı

Sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı. Bunaltan sıcaklık Aydınlıları genelde gölge alanlara yöneltti. Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, dondurma, kar helvası gibi yiyeceklerle serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında yüzdü.

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Aydın’da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı

"DIŞARIDA SANKİ SOBA YAKIYORLAR"

Nebahat Seven, "Bankada işlerim vardı, zorunlu çıktım. Fakat çok sıcak. Bu sıcaklara pek dayanamıyorum. Aydın çok sıcak bir şehir. Dışarıda sanki soba yakıyorlar, çok sıcak." dedi.

Aydın’da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı

Gölgede vakit geçiren Mehmet Can Çakır da "Gölgede bile terliyoruz. Aydın 40 dereceyi gösteriyor. Gerçekten sıcaktan bunalıyoruz. Gölgede bile kimse yok." diye konuştu.

Aydın’da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı

Cengiz Akdemir de aşırı sıcaktan dolayı başına ıslak havlu koyduğunu söyledi.

Aydın’da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı

Atatürk Kent Meydanı'ndaki süs havuzuna girerek serinlemeye çalışan çocuklardan Nurullah Koldaş da "Aydın çok sıcak, arkadaşlarımızla süs havuzuna geldik. Yüzüyoruz, serinliyoruz." ifadelerini kullandı.

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