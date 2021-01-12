Aydın'da baraj suyu çekilince eski mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

75 hane, yeni İkizdere Mahallesi'ne geçtik. Diğerleri ise çevre mahallerle taşınarak, oralarda yaşamaya başladı. Yağışların azalmasıyla barajdaki su seviyesi düşünce, eski mahallemizin yıkıntıları da ortaya çıktı. Şu an burası taş yığınında ibaret, başka bir şey yok" dedi. Özcan, 55 traktör taş kullanarak, kendisinin yaptığı baraj suları altında kalan evinin yıkıntılarını da gösterip, eski günleri yadetti.