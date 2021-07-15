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Haberler Galeri Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde yerli ve yabancı turistler, sıcak hava dolayısıyla sahillere koştu. Sahildeki kalabalığın bir eşi de trafikte yaşanıyor. Didim, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris gibi turistik ilçelere geçiş güzergahında bulunan Söke ve Çine ilçelerinde zaman zaman trafik yoğunlaşıyor.

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:38 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:40
Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Didim'de hava sıcaklığı 36 dereceye, nem oranı ise yüzde 44'e kadar ulaştı. Yoğunluğun oluştuğu ilçenin dünyaca ünlü plajı Altınkum'da yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı turistler de tekne turlarıyla koylarda yüzmeyi tercih etti.

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Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Kuşadası ilçesinde de sıcaklığın 39 dereceye ulaşmasıyla çok sayıda kişi, Kadınlar Denizi Plajı, Kuştur Plajı ve Sevgi Plajı ile su parklarına akın etti.

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda da günübirlik tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Öte yandan Didim, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris gibi turistik ilçelere geçiş güzergahında bulunan Söke ve Çine ilçelerinde zaman zaman trafik yoğunlaşıyor.

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu
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