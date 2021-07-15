Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Didim'de hava sıcaklığı 36 dereceye, nem oranı ise yüzde 44'e kadar ulaştı. Yoğunluğun oluştuğu ilçenin dünyaca ünlü plajı Altınkum'da yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı turistler de tekne turlarıyla koylarda yüzmeyi tercih etti.