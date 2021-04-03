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Haberler Galeri Aydın'da çocuk parkını ateşe verdiler!

Aydın'da çocuk parkını ateşe verdiler!

Aydın'ın Efeler ilçesinde içerisinde doğal gaz trafosunun da bulunduğu parkta çıkan yangın panikletti. Bir anda yükselen alevlerin ardından çocuk parkım kullanılamaz hale geldi. Yangının park içindeki trafoya sıçramadan söndürülmesi büyük bir felaketi önledi.

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 18:05
Aydın'da çocuk parkını ateşe verdiler!

Yangın, Orta Mahalle 209 sokak üzerinde bulunan Efeler Belediyesi'ne ait Maksut Doğan Parkı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki oyuncaklar kimliği belirsiz kişi yada kişilere ateşe verildi.

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Aydın'da çocuk parkını ateşe verdiler!

İçerisinde doğal gaz trafosu bulunan parktan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'da çocuk parkını ateşe verdiler!

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Olay sonrasında park kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Aydın'da çocuk parkını ateşe verdiler!

Yangının sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu bir günde çıkması ve doğal gaz trafosuna sıçramadan söndürülmesi teselli kaynağı olurken, mahalle halkı olaya tepki gösterdi.

Aydın'da çocuk parkını ateşe verdiler!

Vatandaşlar yangının trafoya sıçramasından çok korktuklarını belirtirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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