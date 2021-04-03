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Aydın'da çocuk parkını ateşe verdiler!

Aydın'ın Efeler ilçesinde içerisinde doğal gaz trafosunun da bulunduğu parkta çıkan yangın panikletti. Bir anda yükselen alevlerin ardından çocuk parkım kullanılamaz hale geldi. Yangının park içindeki trafoya sıçramadan söndürülmesi büyük bir felaketi önledi.

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 18:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





