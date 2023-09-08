Aydın’da eş zamanlı fuhuş operasyonu! 30 ekip 200 personel katıldı

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; fuhuş, fuhuş için yer temininde bulunma, fuhuşa aracılık ve insan ticareti suçları ile ilgili şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kuşadası Asayiş Büro Amirliğince Asayiş Daire Başkanlığı'nın da desteği ile operasyon için düğmeye basıldı.