  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Aydın'da eş zamanlı fuhuş operasyonu! 30 ekip 200 personel katıldı

Aydın'da eş zamanlı fuhuş operasyonu! 30 ekip 200 personel katıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 13 hedefte eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 ekip ve 200 personelin katılımıyla gerçekleşen fuhuş operasyonunda 174 kişiye işlem yapılırken, 28 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2023 Cuma 10:53 Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2023 Cuma 11:04

Aydın’da eş zamanlı fuhuş operasyonu! 30 ekip 200 personel katıldı

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; fuhuş, fuhuş için yer temininde bulunma, fuhuşa aracılık ve insan ticareti suçları ile ilgili şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kuşadası Asayiş Büro Amirliğince Asayiş Daire Başkanlığı'nın da desteği ile operasyon için düğmeye basıldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aydın’da eş zamanlı fuhuş operasyonu! 30 ekip 200 personel katıldı

30 ekip ve 200 personelin katılımıyla 13 hedefte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 28 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, fuhuş yaptırılan 66 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Öte yandan, 80 bilgi sahibi şahsın ifadesine başvurulurken operasyonda toplam 174 kişiye işlem yapıldı.

Aydın’da eş zamanlı fuhuş operasyonu! 30 ekip 200 personel katıldı

Şüphelilerin is yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda ise; 5 adet tabanca, 3 adet tüfek, 150 adet fişek, 1 kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 361 bin TL, 9 bin 500 dolar, 2 bin 200 euro ve 75 gram altına da el konuldu.

Aydın’da eş zamanlı fuhuş operasyonu! 30 ekip 200 personel katıldı

Gözaltına alınan 28 şüpheliden işlemleri tamamlanan 17'si Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da eş zamanlı fuhuş operasyonu! 30 ekip 200 personel katıldı
  • SON DAKİKA