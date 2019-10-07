Haberler Galeri Aydın'da ilginç olay! Kesilmekten kurtardığı horozla "dost" oldu

Aydın'da ilginç olay! Kesilmekten kurtardığı horozla "dost" oldu

Aydın'da sahibinin, hastalığı nedeniyle kesmek istediği horozu satın alan inşaat işçisi Erdal Polat, sağlığına kavuşturduğu hayvanı yanından ayırmıyor. Erdal Polat, "Sahibi, horozu keseceğini söylediğinde çok üzüldüm. Kıyamadım onun kesilmesine. Bu hayvan kesilir mi? 3 veteriner gezdim" dedi. Polat, "Horozu kurtardık, bu benim için çok önemli. Ona çok alıştık. O çocuğumuz, her şeyimiz oldu. Onunla bakkala da gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





