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> Aydın'da ilginç olay! Kesilmekten kurtardığı horozla "dost" oldu
Aydın'da ilginç olay! Kesilmekten kurtardığı horozla "dost" oldu
Aydın'da sahibinin, hastalığı nedeniyle kesmek istediği horozu satın alan inşaat işçisi Erdal Polat, sağlığına kavuşturduğu hayvanı yanından ayırmıyor. Erdal Polat, "Sahibi, horozu keseceğini söylediğinde çok üzüldüm. Kıyamadım onun kesilmesine. Bu hayvan kesilir mi? 3 veteriner gezdim" dedi. Polat, "Horozu kurtardık, bu benim için çok önemli. Ona çok alıştık. O çocuğumuz, her şeyimiz oldu. Onunla bakkala da gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 12:42
Aydın'ın Söke ilçesinde sahibinin, hastalığı nedeniyle kesmek istediği horozu satın alan inşaat işçisi Erdal Polat, sağlığına kavuşturduğu hayvanla adeta "dost" oldu.
Konak Mahallesi'nde oturan 50 yaşındaki inşaat işçisi Erdal Polat, 6 ay önce lokantanın bahçesinde masanın kenarında bekleyen horoza kendi yemeğinden verdi.
Daha sonraki dönemlerde de lokantaya geldiğinde horoza yemek veren Polat, bir gün burada göremediği hayvanı bahçedeki ağaç kenarında halsiz buldu.
Polat, sahibinin "hasta olduğu için keseceğini" söylediği horozu satın alarak, mesai bitiminde evine götürdü.
Veterinere götürdükleri horozun bir gözünü kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşayan Erdal ve eşi Mürbet Polat, tedavisinin ardından evlerine getirdikleri hayvan için bahçelerinde kümes yaptırdı.