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Aydın'da ilginç olay! Kesilmekten kurtardığı horozla "dost" oldu

Aydın'da sahibinin, hastalığı nedeniyle kesmek istediği horozu satın alan inşaat işçisi Erdal Polat, sağlığına kavuşturduğu hayvanı yanından ayırmıyor. Erdal Polat, "Sahibi, horozu keseceğini söylediğinde çok üzüldüm. Kıyamadım onun kesilmesine. Bu hayvan kesilir mi? 3 veteriner gezdim" dedi. Polat, "Horozu kurtardık, bu benim için çok önemli. Ona çok alıştık. O çocuğumuz, her şeyimiz oldu. Onunla bakkala da gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 12:42
Aydın'da ilginç olay! Kesilmekten kurtardığı horozla dost oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde sahibinin, hastalığı nedeniyle kesmek istediği horozu satın alan inşaat işçisi Erdal Polat, sağlığına kavuşturduğu hayvanla adeta "dost" oldu.

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Aydın'da ilginç olay! Kesilmekten kurtardığı horozla dost oldu

Konak Mahallesi'nde oturan 50 yaşındaki inşaat işçisi Erdal Polat, 6 ay önce lokantanın bahçesinde masanın kenarında bekleyen horoza kendi yemeğinden verdi.

Aydın'da ilginç olay! Kesilmekten kurtardığı horozla dost oldu

Daha sonraki dönemlerde de lokantaya geldiğinde horoza yemek veren Polat, bir gün burada göremediği hayvanı bahçedeki ağaç kenarında halsiz buldu.

Aydın'da ilginç olay! Kesilmekten kurtardığı horozla dost oldu

Polat, sahibinin "hasta olduğu için keseceğini" söylediği horozu satın alarak, mesai bitiminde evine götürdü.

Aydın'da ilginç olay! Kesilmekten kurtardığı horozla dost oldu

Veterinere götürdükleri horozun bir gözünü kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşayan Erdal ve eşi Mürbet Polat, tedavisinin ardından evlerine getirdikleri hayvan için bahçelerinde kümes yaptırdı.

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