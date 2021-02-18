Aydın'da ilginç yöntemle zirai don nöbeti

Türkiye'nin en ılıman illeri arasında yer alan ve örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinin en yaygın olduğu illerden biri olan Aydın'da çiftçiler geceyi tarlada geçirdi. Son yılların en soğuk gecesinin yaşandığı Aydın'da üreticiler örtü altındaki ürünlerin zarar görmemesi amacıyla yüzlerce dönüm alanı tarlaların kenarlarında ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. Kendilerini değil ürünlerini üşütmemek için mücadele eden çiftçiler rüzgarın yön değiştirmesine göre sabaha kadar koşuşturdu. En soğuk gecede çiftçiler Aydın semalarında duman bulutu oluşturarak soğuğu kırmaya çalıştılar.