Aydın'da ilk kez yazıtlı oda mezar bulundu

'BÖLGEDE MEZAR BEKLENTİMİZ YOKTU'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Alinda Antik Kenti bölgesinde keşif araştırması çalışmalarına devam ediliyor. Bölgede Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez, Yüzey Araştırma'nın başkanlığını yürütüyor. Temmuz ayında bölgede bir keşif gerçekleşti. Şu an bulunduğumuz bölge antik kentin nekropol alanı değil. Bu bölgede bir mezar beklentimiz yoktu. Ancak burada keşfettiğimiz bir mezar var. 2 odalı geniş bir alanda ve 2 metre 80 santim yüksekliğinde bir mezardır. Bu mezar bizleri çok heyecanlandırdı.