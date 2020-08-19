Aydın'da ilk kez yazıtlı oda mezar bulundu

Oda mezar, bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk mezar olma özelliğiyle büyük önem taşıyor. Oda mezarların milattan önce 4'üncü yüzyıllar ile milattan sonra 2'nci yüzyıllar arasında kullanıldığı tahmin ediliyor. Tesadüfen bulunan oda mezarın içerisinde 5 gömü yeri tespit edildi. İçinde 'Thyion oğlu Karatesidemosun' ismi yazılırken, mezarın önce tek kişilik, daha sonra ise aile mezarı olarak kullanıldığı tespit edildi. 2 odalı, 2 metre 80 santim yükseklikte olan mezarda 1 kandil ile Roma dönemine ait 2 sikke bulundu. Mezarın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bilim dünyasına kazandırılması amaçlanıyor.