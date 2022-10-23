Aydın’da kestane işçilerinin zorlu mesaileri!

Kestane işinde çalışan kadınlar ise yere düşen kestaneleri, eldivenle tek tek toplayıp çuvallara dolduruyor. Yaklaşık 50 kilograma ulaşan çuvallar yine erkekler tarafından sırtlanarak kuyuya dökülüyor. Dikenlerinin çürümesi için yaklaşık 1 ay burada bekletilen kestaneler, 1 ayın sonunda makineyle ayıklanarak satışa hazır hale getiriliyor.

Yoğun emek isteyen işte kadınlar 400 lira, erkekler ağaçların zorluğuna göre 700 liradan 1000 bin liraya kadar yevmiye alıyor.