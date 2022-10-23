Aydın'da 15-20 metre yükseklikteki kestane ağaçlarına tırmanan işçiler, dallar üzerinde adeta ip cambazı gibi hareket ederek kestane hasat ediyor. "Sırıkçı" adı verilen işçilere zorlu ve riskli mesai için verilen yevmiye ücreti 1000 lirayı buluyor.
Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:47Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:52
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Aydın'da kestane işçilerinin zorlu mesaileri!
Türkiye'nin kestane üretiminin yaklaşık yüzde 42'sinin gerçekleştirildiği Aydın'da, 73 bin 433 dekar alanda yıllık ortalama 27 bin ton kestane üretiliyor. Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde kestane ağaçlarının bulunduğu yaylalara çıkan üreticiler, 15 gün süren hasat boyunca yaylalarda konaklıyor.
Ağaçların yamaç ve dik arazide bulunmasından dolayı hasat, oldukça zorlu geçiyor.
Kestane hasadının yapıldığı bölgelerden Efeler ilçesindeki Eğrikavak Yaylası'nda işçilerin mesaisi, günün ilk ışıklarıyla başlıyor.
"Sırıkçı" adı verilen erkek tarım işçileri, hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan 15-20 metre yükseklikteki ağaçlara tırmanıyor.
Aydın'da kestane işçilerinin zorlu mesaileri!
Dışı dikenli olan kestanenin göze batma riskine karşı şapka takan işçiler, boyları 5 metreyi bulan sırıklarla "dalları çırparak" kestaneleri yere düşürüyor.
Aydın'da kestane işçilerinin zorlu mesaileri!
Kestane işinde çalışan kadınlar ise yere düşen kestaneleri, eldivenle tek tek toplayıp çuvallara dolduruyor. Yaklaşık 50 kilograma ulaşan çuvallar yine erkekler tarafından sırtlanarak kuyuya dökülüyor. Dikenlerinin çürümesi için yaklaşık 1 ay burada bekletilen kestaneler, 1 ayın sonunda makineyle ayıklanarak satışa hazır hale getiriliyor.
Yoğun emek isteyen işte kadınlar 400 lira, erkekler ağaçların zorluğuna göre 700 liradan 1000 bin liraya kadar yevmiye alıyor.
Aydın'da kestane işçilerinin zorlu mesaileri!
"DÜŞME VE ÖLÜM RİSKİ VAR"
Yaklaşık 20 yıldır "kestane çırpan" Alaattin Dinç, AA muhabirine, ölümle burun buruna çalıştıklarını belirterek, sırıkçılığın herkesin yapabileceği bir iş olmadığını dile getirdi.
Yalnızca yüksekten düşme değil kozalakların yüze ve göze batmasının da sırıkçıyı bekleyen tehlikeler arasında olduğunu ifade eden Dinç, "Belleri kırılıp yatalak olanlar var ama ekmek parası için yapmamız gerekiyor. Cambaz gibi budaklara çıkıyoruz." dedi.