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Haberler Galeri Aydın'da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu

Aydın'da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu

Aydın İzmir Otoyolu'nda seyir halinde olan tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 13:03 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 13:07
Aydın'da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu
Aydın’da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu

Yangın, Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde Dağkaraağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 JM 234 plakalı tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yangın çıktı.

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Aydın'da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu
Aydın’da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu

Yangını fark eden tır şoförü aracını yolun sağına çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Aydın'da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu
Aydın’da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın ekiplerin çabası ile söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Aydın'da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu
Aydın’da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu
Aydın’da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu
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