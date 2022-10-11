Aydın'da korku dolu anlar! Yol ortasında alevlere teslim oldu

Aydın İzmir Otoyolu'nda seyir halinde olan tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.