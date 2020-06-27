  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Aydın'da korkunç kaza! Önce motosiklete ardından park halindeki araca çarptı

Aydın'da korkunç kaza! Önce motosiklete ardından park halindeki araca çarptı

Aydın'da Nazmi Cihan Ç. yönetimindeki 09 Y 5662 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Beki'ye çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:37
Aydın'da korkunç kaza! Önce motosiklete ardından park halindeki araca çarptı

Aydın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aydın'da korkunç kaza! Önce motosiklete ardından park halindeki araca çarptı

Kaza akşam saatlerinde Dalama Tariş önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazmi Cihan Ç. yönetimindeki 09 Y 5662 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Beki'ye çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı.

Aydın'da korkunç kaza! Önce motosiklete ardından park halindeki araca çarptı

Kazada motosikletin çarptığı yaya da motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Beki hekimlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Motosikleti sürücüsünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.
IHA

Aydın'da korkunç kaza! Önce motosiklete ardından park halindeki araca çarptı
Aydın'da korkunç kaza! Önce motosiklete ardından park halindeki araca çarptı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 27 Haziran Cumartesi
Günlük burç yorumları - 27 Haziran Cumartesi
  • SON DAKİKA