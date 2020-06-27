Aydın'da korkunç kaza! Önce motosiklete ardından park halindeki araca çarptı

Kazada motosikletin çarptığı yaya da motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Beki hekimlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Motosikleti sürücüsünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.

IHA

