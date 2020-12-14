Aydın'da kuruduktan sonra yeniden oluşan Azap Gölü, ziyaretçilerini bekliyor

M.S. 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan, Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların önünü kapatmasıyla göl şeklini alan Yeşilköy ve Avşar Mahalleleri arasındaki Azap Gölü, nesli tükenmekte olan kuş türleri ve saz kedileriyle dikkati çekiyor.