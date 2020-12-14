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Aydın'da kuruduktan sonra yeniden oluşan Azap Gölü, ziyaretçilerini bekliyor
Aydın'ın Söke ilçesinde 13 yıl önce tamamen kuruyan, son yıllarda su birikimiyle yeniden oluşan ve "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" statüsünde bulunan Azap Gölü, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası haline geldi.
Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:31
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M.S. 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan, Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların önünü kapatmasıyla göl şeklini alan Yeşilköy ve Avşar Mahalleleri arasındaki Azap Gölü, nesli tükenmekte olan kuş türleri ve saz kedileriyle dikkati çekiyor.
Yanıbaşındaki Yağbasan Dağı'nda ak kuyruklu kartalın da tespit edildiği gölün yakınında da Myus Antik Kenti bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan ilan edilen göldeki sazlıklar ise doğa fotoğrafçılarına kartpostallık kareler sunuyor.
Ziyaretçiler, yüksek kesimlere kurulan seyir teraslarıyla eşsiz güzellikteki gölü fotoğraflama ve izleme imkanı buluyor.
Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden koy olan bölgenin Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların önünü kapatması sonucu lagüne dönüştüğünü, denizin çekilmesiyle de göl haline geldiğini belirtti.