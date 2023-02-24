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Haberler Galeri Aydın'da ortalık savaş alanına döndü! Seyir halinde dorsesi açıldı

Aydın'da ortalık savaş alanına döndü! Seyir halinde dorsesi açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada seyir halinde dorsesi açılan kamyon yol üzerindeki tabelalara çarptı. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada karşı şeritte herhangi bir aracın bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:56 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 16:08
Aydın’da ortalık savaş alanına döndü! Seyir halinde dorsesi açıldı

Olay, Aydın-İzmir Otobanı bağlantı yolu Çıldır Havalimanı Kavşağı yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. yönetimindeki 09 R 2519 plakalı özel bir firmaya ait damperli kamyonun dorsesi teknik bir arızadan dolayı seyir halindeyken açıldı.

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Aydın’da ortalık savaş alanına döndü! Seyir halinde dorsesi açıldı

Dorsesi açılan kamyon yol üzerindeki yönlendirici tabelalara büyük bir gürültü ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yönlendirici tabelalar yerinden sökülerek, karşı şeride geçen kamyon ile birlikte devrildi.

Aydın’da ortalık savaş alanına döndü! Seyir halinde dorsesi açıldı

Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, olay anında karşı şeritte herhangi bir aracın bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Aydın’da ortalık savaş alanına döndü! Seyir halinde dorsesi açıldı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Aydın’da ortalık savaş alanına döndü! Seyir halinde dorsesi açıldı

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan sürücü F.S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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