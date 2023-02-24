Aydın’da ortalık savaş alanına döndü! Seyir halinde dorsesi açıldı

Olay, Aydın-İzmir Otobanı bağlantı yolu Çıldır Havalimanı Kavşağı yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. yönetimindeki 09 R 2519 plakalı özel bir firmaya ait damperli kamyonun dorsesi teknik bir arızadan dolayı seyir halindeyken açıldı.