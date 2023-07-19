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Haberler Galeri Aydın'da sıcak hava asfalt eritti

Aydın'da sıcak hava asfalt eritti

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Aydın'da açık alanlarda özellikle gündüz saatlerindeki yoğunluk azaldı. Kuşadası'nda bazı tatilcilerin terliği, sıcaktan eriyen asfalta yapıştı.

AA

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:20 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:20

Aydın’da sıcak hava asfalt eritti

Aydın'da sıcak hava nedeniyle açık alanlardaki yoğunluk azaldı. Kentte hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 41 dereceye ulaştı.

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Aydın’da sıcak hava asfalt eritti

Merkez ilçe Efeler'de vatandaşlar, dışarı çıkmamayı tercih etti. Dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Aydın’da sıcak hava asfalt eritti

İlçedeki meydan ve sokaklarda insan yoğunluğunun azaldığı görüldü. Sıcaktan bunalanlar ise serinlemek için Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahilleri doldurdu.

Aydın’da sıcak hava asfalt eritti

Kuşadası'nda Davutlar yolunda asfalt eridi. Eriyen asfalttan yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Aydın’da sıcak hava asfalt eritti

Bazı vatandaşların terliği, eriyen asfalta yapıştı.

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