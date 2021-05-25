Aydın'da soğuk hava deposu yangını
Aydın-Denizli kara yolu Salavatlı Mahallesi'nde meyve sebze alanında faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yangında 2 kişi zehirlendi. Hasara yol açan yangın sonrası depoda soğutma çalışması sürüyor.
Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 18:35
Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 18:36
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangında biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi.
Aydın-Denizli kara yolu Salavatlı Mahallesi'nde meyve sebze alanında faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen biri itfaiye eri 2 kişi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasara yol açan yangın sonrası depoda soğutma çalışması sürüyor.