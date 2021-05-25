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Haberler Galeri Aydın'da soğuk hava deposu yangını

Aydın'da soğuk hava deposu yangını

Aydın-Denizli kara yolu Salavatlı Mahallesi'nde meyve sebze alanında faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yangında 2 kişi zehirlendi. Hasara yol açan yangın sonrası depoda soğutma çalışması sürüyor.

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 18:35 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 18:36
Aydın'da soğuk hava deposu yangını

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangında biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi.

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Aydın'da soğuk hava deposu yangını

Aydın-Denizli kara yolu Salavatlı Mahallesi'nde meyve sebze alanında faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'da soğuk hava deposu yangını

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen biri itfaiye eri 2 kişi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'da soğuk hava deposu yangını

Hasara yol açan yangın sonrası depoda soğutma çalışması sürüyor.

Aydın'da soğuk hava deposu yangını
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