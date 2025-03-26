  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Aydın'da şoke eden olay! Tartıştığı kişiyle kavgaya tutuştu hırsını alamayınca benzinliğe daldı

Aydın'da şoke eden olay! Tartıştığı kişiyle kavgaya tutuştu hırsını alamayınca benzinliğe daldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre alkollü şahıs, önce bir sürücüyle tartıştı, çevredekilerle kavgaya tutuştu ardından minibüsü ile akaryakıt istasyonuna daldı. 1 kişinin yaralandığı olay kameralara yansıdı.

İHA

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Aydın’da şoke eden olay! Tartıştığı kişiyle kavgaya tutuştu hırsını alamayınca benzinliğe daldı

Olay, Yavansu Mahallesi Karaova Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü K.L. (32), akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsünün bölgeden uzaklaşmasının ardından K.L. ve etraftaki kişiler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aydın’da şoke eden olay! Tartıştığı kişiyle kavgaya tutuştu hırsını alamayınca benzinliğe daldı

K.L. kavgayı bırakıp 09 M 3573 plakalı minibüse binerek benzin istasyonuna dalıp aracını çalışanların üstüne sürdü. Minibüs, önce akaryakıt pompalarına çarptı ardından bir motosikleti altına alarak sürükledi.

Aydın’da şoke eden olay! Tartıştığı kişiyle kavgaya tutuştu hırsını alamayınca benzinliğe daldı

Minibüs şoförü K.L. ortalığı savaş alanına çevirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri K.L.'yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonunda ve motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Aydın’da şoke eden olay! Tartıştığı kişiyle kavgaya tutuştu hırsını alamayınca benzinliğe daldı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Akaryakıt istasyonunun savaş alanına döndüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde minibüs şoförünün tartıştığı anlar ve aracını istasyon içinde etrafa sürerek çarpması yer aldı.

Aydın’da şoke eden olay! Tartıştığı kişiyle kavgaya tutuştu hırsını alamayınca benzinliğe daldı

"Böyle şoförler araç başına geçmesin"
Minibüsün altında kalan motosikletin sahibi I.G. ise, "Benzin almak için akaryakıt istasyonuna geldim. Burada iki şahıs şiddetli bir şekilde tartışıyordu. Motorum park halindeydi, alışveriş için içeriye girdim. Yaklaşık 2-3 dakika sonra dışarı çıktığımda motorum minibüsün altındaydı. Şikayetçi oldum, böyle şoförlerin direksiyon başına geçmemesi lazım. Ve alkollü olduğunu öğrendim üstelik. Hak ve hukukumu arayacağım, birinin canına da bir şey gelebilirdi, çok şükür gelmedi. Ama böyle şoförler araç başına geçmesin" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.