"Böyle şoförler araç başına geçmesin"

Minibüsün altında kalan motosikletin sahibi I.G. ise, "Benzin almak için akaryakıt istasyonuna geldim. Burada iki şahıs şiddetli bir şekilde tartışıyordu. Motorum park halindeydi, alışveriş için içeriye girdim. Yaklaşık 2-3 dakika sonra dışarı çıktığımda motorum minibüsün altındaydı. Şikayetçi oldum, böyle şoförlerin direksiyon başına geçmemesi lazım. Ve alkollü olduğunu öğrendim üstelik. Hak ve hukukumu arayacağım, birinin canına da bir şey gelebilirdi, çok şükür gelmedi. Ama böyle şoförler araç başına geçmesin" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.