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Aydın'da trafo binasına sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen gizemini koruyan Ebabil kuşu bu kez Aydın'da görüldü. Kuyucak'ta trafodaki yağmur suyu oluğuna sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı. Ebabil kuşu neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için yerde çok nadir görülebiliyor. Ebabil kuşunu görenlerin uzun yaşadığı söylentisi sebebiyle çok sayıda insan kuşun yanına gelerek, ona dokunup incelemeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:23 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





