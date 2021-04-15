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Haberler Galeri Aydın'da trafo binasına sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Aydın'da trafo binasına sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen gizemini koruyan Ebabil kuşu bu kez Aydın'da görüldü. Kuyucak'ta trafodaki yağmur suyu oluğuna sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı. Ebabil kuşu neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için yerde çok nadir görülebiliyor. Ebabil kuşunu görenlerin uzun yaşadığı söylentisi sebebiyle çok sayıda insan kuşun yanına gelerek, ona dokunup incelemeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:23 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:32
Aydın'da trafo binasına sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kanadı trafo binasındaki yağmur suyu oluğuna sıkışan Ebabil kuşunu kurtardı. Bugün öğlen saatlerinde Büyükşehir İtfaiyesi Kuyucak birimine bir kuşun trafo binasının oluğuna sıkıştığı ihbarı geldi.

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Aydın'da trafo binasına sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

.Hızlı bir şekilde olay yerine giden İtfaiye ekipleri, İnönü Caddesindeki trafoda ölmek üzere olan Ebabil kuşuna yangın merdiven aracılığıyla ulaşarak olduğu yerden kurtardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri ebabil kuşunu tekrar özgürlüğüne kavuşturarak doğaya saldı.

Aydın'da trafo binasına sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Ebabil kuşu hikayesi ile herkesi büyülüyor. İşte o kuşun hikayesi…Ebabil kuşu, kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türüdür. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür.

Aydın'da trafo binasına sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.

Aydın'da trafo binasına sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Çıkardıkları sesler ve görüntüsüyle görenleri adeta büyülemektedir. Genellikle şehirlerde yaşayan bu kuş türü, kırlangıç kuşuyla benzediği için zaman zaman karıştırılmaktadır. Ebabil kuşu yaşam sürelerinin yüzde 90'ınını havada süzülerek geçirirler. Ebabil kuşlarının çok sayıda türü vardır.

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