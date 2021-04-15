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Aydın'da trafo binasına sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Aydın'da trafo binasına sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen gizemini koruyan Ebabil kuşu bu kez Aydın'da görüldü. Kuyucak'ta trafodaki yağmur suyu oluğuna sıkışan Ebabil kuşu itfaiye tarafından kurtarıldı. Ebabil kuşu neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için yerde çok nadir görülebiliyor. Ebabil kuşunu görenlerin uzun yaşadığı söylentisi sebebiyle çok sayıda insan kuşun yanına gelerek, ona dokunup incelemeye çalıştı.
Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:23
Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:32
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kanadı trafo binasındaki yağmur suyu oluğuna sıkışan Ebabil kuşunu kurtardı. Bugün öğlen saatlerinde Büyükşehir İtfaiyesi Kuyucak birimine bir kuşun trafo binasının oluğuna sıkıştığı ihbarı geldi.
.Hızlı bir şekilde olay yerine giden İtfaiye ekipleri, İnönü Caddesindeki trafoda ölmek üzere olan Ebabil kuşuna yangın merdiven aracılığıyla ulaşarak olduğu yerden kurtardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri ebabil kuşunu tekrar özgürlüğüne kavuşturarak doğaya saldı.
Ebabil kuşu hikayesi ile herkesi büyülüyor. İşte o kuşun hikayesi…Ebabil kuşu, kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türüdür. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür.
Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.
Çıkardıkları sesler ve görüntüsüyle görenleri adeta büyülemektedir. Genellikle şehirlerde yaşayan bu kuş türü, kırlangıç kuşuyla benzediği için zaman zaman karıştırılmaktadır. Ebabil kuşu yaşam sürelerinin yüzde 90'ınını havada süzülerek geçirirler. Ebabil kuşlarının çok sayıda türü vardır.