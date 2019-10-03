Haberler Galeri Aydın'da yaşayan Ayşe Güymen ekmeğini karton toplayarak kazanıyor

Aydın'da yaşayan Ayşe Güymen ekmeğini karton toplayarak kazanıyor

Aydın'da yaşayan 75 yaşındaki Ayşe Güymen, ilerleyen yaşına rağmen sokak sokak dolaşıp topladığı kartonları satarak evinin geçimini sağlıyor. Günde yaklaşık 15 kilometre yol yürüyen Güymen, 40 yıllık hayat arkadaşı engelli eşinin de ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayşe Güymen, "Sağlığım yerinde olduğu müddetçe de hayat mücadeleme devam edeceğim. Bir yudum su içebiliyorsak Allah'a binlerce kez şükürler olsun" dedi

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





