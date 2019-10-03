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Aydın'da yaşayan Ayşe Güymen ekmeğini karton toplayarak kazanıyor

Aydın'da yaşayan 75 yaşındaki Ayşe Güymen, ilerleyen yaşına rağmen sokak sokak dolaşıp topladığı kartonları satarak evinin geçimini sağlıyor. Günde yaklaşık 15 kilometre yol yürüyen Güymen, 40 yıllık hayat arkadaşı engelli eşinin de ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayşe Güymen, "Sağlığım yerinde olduğu müddetçe de hayat mücadeleme devam edeceğim. Bir yudum su içebiliyorsak Allah'a binlerce kez şükürler olsun" dedi

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe 12:35
Aydın'da yaşayan Ayşe Güymen ekmeğini karton toplayarak kazanıyor

Aydın'da yaşayan 75 yaşındaki Ayşe Güymen, ilerleyen yaşına aldırmadan el arabasıyla sokak sokak dolaşıp topladığı kartonları satarak geçimini sağlıyor.

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Aydın'da yaşayan Ayşe Güymen ekmeğini karton toplayarak kazanıyor

Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde barakayı andıran ve çatısı onarım bekleyen evde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Güymen'in (75) hayatı, 15 yıl önce eşinin rahatsızlık sonucu felç geçirmesiyle altüst oldu.

Aydın'da yaşayan Ayşe Güymen ekmeğini karton toplayarak kazanıyor

Bunun üzerine evin tüm yükü Ayşe Güymen'in sırtına bindi. Elinde bir mesleği olmaması nedeniyle karton toplayarak geçimini sağlamaya karar veren Güymen, aldığı el arabasıyla 15 yıl önce yollara düştü.

Aydın'da yaşayan Ayşe Güymen ekmeğini karton toplayarak kazanıyor

Sokak sokak dolaşan Güymen, kimi zaman çöplerdeki kimi zaman da iş yerlerinin önündeki kartonları toplayıp satarak evine ekmek götürmeye çalışıyor.

Aydın'da yaşayan Ayşe Güymen ekmeğini karton toplayarak kazanıyor

Günde yaklaşık 15 kilometre yol yürüyen Güymen, 40 yıllık hayat arkadaşı engelli eşinin de ihtiyaçlarını karşılıyor. Güymen'in en büyük isteği ise evinin yağışlı günlerde akan çatısını tamir ettirmek.

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