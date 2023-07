Aydın’da yurtta kalan depremzedelerin bıraktığı veda mektupları duygulandırdı

Depremzede vatandaşlardan Sibel Kızıl'ın bıraktığı notta "Müdür babamız, ilk geldiğimizde çok ama çok korkak ve çekinerek girmiştik. Sonra yavaş yavaş alışmaya çalıştığımız bu yurtta sevgi ve şefkatin var olduğunu gördük. Bir gün bile bizi yalnız bırakmayarak her zaman yanımızda ve her zaman yardımcı oldunuz. Çocuklarımız düştü kaldırdınız, ağlayınca susturdunuz. Ben böyle bir insan topluluğu hiç bir zaman bulamam ve unutmam. Çok, çok ama çok teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun sizin gibi iyi insanlarla tanıştım. Hakkınızı helal etmenizi dilerim. Oğlum için yaptığınız her şey için Allah bin kere razı olsun" ifadeleri yer aldı.