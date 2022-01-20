Aydın'daki 1800 yıllık tiyatro binası ayağa kalktı
Anadolu'daki 4 tiyatrodan birisi olan tarihi Nysa Antik Kenti'nin tiyatro sahne binasının birinci katı Güney Ege Kalkınma Kooperatifi (GEKA) projesi kapsamındaki restorasyon ile 2 yılda yeniden ayağa kaldırıldı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki antik kentin ziyaretçi sayısını artırması bekleniyor
Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 17:41
Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 17:44
Depremler nedeniyle yıkılan ve 1800 yıllık olduğu değerlendirilen Nysa Antik Kenti tiyatro sahne binasının ilk katı, GEKA projesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında 4 milyon lira harcanarak restore edildi.
2019 yılında başlanan ve 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ilk etap kısmının sona ermesinin ardından Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Nysa Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner ve Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız sahnede incelemeler yapıp, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
'ANADOLUDAKİ 4 TİYATRODAN BİRİSİ'
Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, "Kazı çalışmaları 1990 yılından bu yana Ankara Üniversitesi kazıları kapsamında gerçekleşti. Anadolu'daki 4 tiyatrodan birisi, podyumu ve heykeltıraşlarla modifiye olan tiyatrolardan bir tanesidir.
2019 yılında GEKA tarafından proje kapsamında sahne bölümünün ilk katının ayağa kaldırılma çalışmaları sona erdi. 'Nysa Antik Kenti Kültür Turizminin Yeni Rotası Oluyor' başlığıyla projeyi gerçekleştirdik. Projenin en önemli ayağı, sahne binasının ilk katının ayağı kaldırılmasıydı. 2021 yılı sonu itibariyle de ilk etap kısmı tamamladı.
Tiyatromuz 3 evrelidir. Birinci evresi Augustus, ikinci evresi Hadrian ve üçüncü evresi ise Antoninler dönemidir. Dolayısıyla gördüğünüz tiyatro sahnesi 1800 yıllık bir cephedir. Depremler sonucu yıkılıyor" dedi.