Aydın’daki 1800 yıllık tiyatro binası ayağa kalktı

2019 yılında GEKA tarafından proje kapsamında sahne bölümünün ilk katının ayağa kaldırılma çalışmaları sona erdi. 'Nysa Antik Kenti Kültür Turizminin Yeni Rotası Oluyor' başlığıyla projeyi gerçekleştirdik. Projenin en önemli ayağı, sahne binasının ilk katının ayağı kaldırılmasıydı. 2021 yılı sonu itibariyle de ilk etap kısmı tamamladı.