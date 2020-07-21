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Aydın'daki tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık tarihi taş köprü, restorasyon yapılarak, yeniden ayağa kaldırılacak. Osmanlı döneminde yapılan köprü eski Aydın- İzmir karayolu üzerinde geçmişin izlerini taşıyor.

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 17:21 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 17:24
Aydın'daki tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak

İncirliova'nın kırsal Dereağzı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarihi köprü, büyük önem taşıyor. İkizdere Çayı üzerinde kurulu olan, Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda yapıldığı bilinen 'çatma köprü', Aydın'ın Yunan işgali döneminde büyük öneme sahipken, savaş döneminde zarar gördü.

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Aydın'daki tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak

Eski Aydın- İzmir hattı üzerinde1970'li yıllara kadar hizmet verdi. Zaman zaman yaşanan sel felaketlerinde zarar gören köprü, son olarak 1970 yılında restore edildi. Bir süre daha kullanılan tarihi köprünün yanına 1985'li yıllarda yeni köprü yapıldı. Böylelikle tarihi köprünün görevini yeni köprü yapmaya başladı. İkizdere Çayı üzerine kurulan İkizdere Barajı'nın faaliyete geçmesi ile İncirliova-Tire yolu güzergahı değişti. Yol kullanım dışı kalınca, tarihi köprü de kaderine terk edildi.

Aydın'daki tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak

Her geçen gün biraz daha çöken 3 asırlık tarihi köprünün ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. İkizdere Köprüsü adı ile bilinen tarihi kayıtlarda 'Çatma' köprüsü olarak da geçen köprünün, o dönemde demir ve çimento kullanılmadan sıkıştırma yöntemi ile yapılmış 4 kemerden oluşan nadir eserlerden biri olduğu belirtildi. Köprünün restorasyonunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacağı kaydedildi.

Aydın'daki tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak

BÖLGENİN TEK TARİHİ YERİ
Köprünün tamamlanmasının ardından turizme açmayı hedeflediklerini belirten Dereağzı Mahalle Muhtarı Celal Menderes, "Burası Osmanlı Dönemi'nde yapılmış çok eski ve tarihi bir köprüdür. Bu köprünün özelliği eski Aydın-İzmir karayolu olarak kullanılan yolun üzerinde olmasıdır. Kurtuluş Savaşı döneminde Yunan askerleri bu yolu kullanmış.

Aydın'daki tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak

Savaş sırasında büyük zarar görmüş. Bunun yanında köprü çevresinde definecilerde kazı yaparak, büyük zararlar verdi. Köprü şu an harap bir hale geldi. Ben de buranın yeniden ayağı kaldırılması için 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe verdim. Verdiğimiz dilekçe üzerine Karayolları ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokolle köprüde çalışmalar başladı.

Aydın'daki tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak

Yapılan çalışmalarda 4 yıl içerisinde eski haline getirilerek, faaliyete geçecek. Mahallemizde turizm amaçlı bu köprü ve bir de ballı kaya dediğimiz yer var. Köprüdeki çalışmalar bittikten sonra burayı turizme açmayı düşünüyoruz" dedi.

DHA

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