Aydın'daki tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak

Her geçen gün biraz daha çöken 3 asırlık tarihi köprünün ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. İkizdere Köprüsü adı ile bilinen tarihi kayıtlarda 'Çatma' köprüsü olarak da geçen köprünün, o dönemde demir ve çimento kullanılmadan sıkıştırma yöntemi ile yapılmış 4 kemerden oluşan nadir eserlerden biri olduğu belirtildi. Köprünün restorasyonunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacağı kaydedildi.