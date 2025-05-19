Aydın'daki yangın faciasında şoke eden ifade! Katil itfaiyecinin sevgilisi: Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam
Aydın'da eşi ve çocuklarını cani bir planla öldüren ve kısa bir süre sonra da nişanlanan itfaiye eri Turgay Gezgin'in hemşire nişanlısı Fatma T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Fatma T. "Evli olduğunu telefon uygulamasından öğrendim. Bana 'Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam' dedi" ifadelerini kullandı.
CEYHAN TORLAK
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Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne bağlı Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta Turgay Gezgin'in evinde yangın çıkmış, eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti.
Yapılan soruşturmada Gezgin'in eşi ve çocuklarını eterle bayıltıp, evi kundakladığı ortaya çıkmıştı. Olaydan kısa süre sonra nişanlanan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Turgay Gezgin tutuklandı, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'TURGAY ENİŞTE' KAYDI YAKALATTI
Turgay Gezgin'in hemşire sevgilisi Fatma T.'nin katil itfaiyecinin evli olduğunu ilişkilerinin başında bilmediği ortaya çıktı. Turgay Gezgin'in Fatma T.'ye bekar olduğunu söylediği öğrenildi.
Fatma T.'nin numara sorgulama programından yaptığı aramadan öğrendiği anlaşıldı. Fatma T.'nin Turgay Gezgin'in numarasının ne şekilde hangi isimlerle kaydedildiğini uygulama üzerinden sorguladığında karşısına 'Turgay enişte' şeklindeki kayıt çıktı.
EVLİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Büyük bir şok yaşayan Fatma T. bunu sevgilisine sordu. Turgay Gezgin de Fatma T.'ye evli olduğunu itiraf etti. Fatma T. bunun üzerine ilişkisini bitirerek Gezgin'den ayrıldı. Turgay Gezgin'in daha sonra mutsuz bir evliliği olduğunu ve boşanacağını anlatarak Fatma T.'yi inandırıp barıştı.
SABAH SEVGİLİSİNİN İFADESİNE ULAŞTI
SABAH, Fatma T.'nin ifadesine ulaştı. Fatma T. ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Fatma, Muzaffer Deniz ve Toprak Ege Gezgin'i tanımıyorum. Turgay Ahmet Gezgin ile 2024 yılı net olarak tarihini hatırlayamadığım Eylül Ekim aylarında tanışmıştık. Turgay'ın evli olduğunu bilmiyordum.
Hatırladığım kadarıyla 2024 Aralık ya da 2025 Ocak ayı sıralarında Get Contact isimli uygulamadan telefon numarasının ne şekilde kaydedildiğini dair kayıtları kontrol ettim. Evli olduğunu gördüm. Bu durumu Turgay'a sorduğumda evli olduğunu söyledi" dedi.
"EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDIK"
Fatma T. İfadesine şu şekilde devam etti: "Daha sonra mutsuz bir evliliğinin olduğunu söyledi. Boşanma aşamasında olduğunu anlattı. Bu duruma inandığım için ilişkime devam ettim."
KAN DONDURAN TEHDİT: SENİ UYKUNDA ÖLDÜRÜRÜM!
Fatma T., "Turgay ile ilişkimiz nedeniyle kavga etmiştik. Bir anlık sinirle 'Sen var ya evlenince değişirsen, seni bir gece öldürürüm. Uykunda öldürürüm. Bunu hiçbir otopside çıkarttırmam. Çıkmaz yani. Ben bu konuda ciddiyim' şeklinde söylemde bulundum. Başka kastım yoktu" dedi.