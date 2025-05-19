Aydın’daki yangın faciasında şoke eden ifade! Katil itfaiyecinin sevgilisi: Seni öldürürüm otopside çıkarttırmam

KAN DONDURAN TEHDİT: SENİ UYKUNDA ÖLDÜRÜRÜM!

Fatma T., "Turgay ile ilişkimiz nedeniyle kavga etmiştik. Bir anlık sinirle 'Sen var ya evlenince değişirsen, seni bir gece öldürürüm. Uykunda öldürürüm. Bunu hiçbir otopside çıkarttırmam. Çıkmaz yani. Ben bu konuda ciddiyim' şeklinde söylemde bulundum. Başka kastım yoktu" dedi.