Aydın’ın dağlarında kendiliğinden yetişiyor bağı 100 TL’den satılıyor

Bahar mevsiminde Aydın'ın dağlarında doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında kedirgen ve sarmaşık olan otlar bölge halkının geçim kaynağı oluyor. Oldukça şifalı olan ve dağlardan bedavaya toplanan bu otların bağı 100 TL'den satılıyor.
İHA
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Son yıllarda Kıyı Ege illerinde tüketimi oldukça artan ve tamamen doğal olduğu için çok sağlıklı bir gıda olarak tüketilen sarmaşıklar köylerde yaşayan halkın yüzünü güldürüyor. Aydın'da her bahar sezonunda önemli bir sektör haline gelen sarmaşık otu her gün dağlardan binlerce bağ toplanıp şehirlerde tüketime sunuluyor.
Aydın ve çevresinde çocukluğundan bu yana sezonunda sarmaşıkları toplayıp, şehir merkezlerindeki manavlara satan Ramazan Çapar, bölgenin bu otu sayesinde binlerce kişinin ekmek yediğini belirtti.
'Aydın'ın nimeti' olarak isimlendirdiği bu otlar sayesinde yediden yetmişe ihtiyacı olan herkesin para kazandığını belirten Çapar, "Bu yıl kuraklık nedeniyle Ramazan Bayramı'na kadar sarmaşık kıt idi. Bu nedenle bağının fiyatı tüketiciye 100 TL'ye kadar ulaştı. Çok şükür 5 gündür Ege Bölgesi yağışlı. Önümüzdeki günlerde sarmaşıkların bolca çıkacağını umuyoruz. Bollaşınca fiyatı düşer ama daha çok toplanabildiği için herkesin kazancı da artar" diye konuştu.
"HER GÜN TOPLANIYOR HER GÜN SATILIYOR" Aydın'ın Germencik ilçesi ile Nazilli İlçesi dahil bu arada kalan havzada dağlarda her bahar mevsimi kendiliğinden yetişen bu otların mevsimin durumuna göre 2 -3 aylık bir ömdür olduğunu belirten Ramazan Çapar, "Germencik'in Efeler, Köşk, Sultanhisar, Koçarlı, Nazilli'nin köylerinde sağlığı ve vakti müsait olan pek çok kişi sezonunda her gün sarmaşık toplar. Bağ yapılarak satışa sunulan bu otlar her gün toptancılar tarafından köylerden toplanıp şehir merkezlerinde satışa sunuluyor. Toplarken verilen emek dışında hiçbir maliyeti olmayan sarmaşık toplayana para, yiyene şifa kazandırır" diye konuştu.