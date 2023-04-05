“Aydın’ın Kapadokyası” görenleri kendine hayran bırakıyor

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, doğal güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Doğa ile tarihin iç içe geçtiği kentte her geçen keşfedilen tarihi kalıntılar ve doğal güzellikler de birçok vatandaşı heyecanlandırıyor.