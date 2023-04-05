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“Aydın’ın Kapadokyası” görenleri kendine hayran bırakıyor
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan ve renkleri ile görenleri mest eden peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor. Rengarenk tepeler, renk cümbüşüyle görenlerin gözünü kamaştırırken fotoğraf meraklılarının da uğrak adresi konumunda.
Giriş Tarihi: 5 Nisan 2023 Çarşamba 10:22Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2023 Çarşamba 10:27
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“Aydın’ın Kapadokyası” görenleri kendine hayran bırakıyor
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla gökkuşağına benzetilen ve "Aydın'ın Kapadokyası" olarak anılan renkli peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor. Kimilerinin "Gökkuşağı Tepeleri" olarak adlandırdığı bölge oluşturduğu renk cümbüşüyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.
“Aydın’ın Kapadokyası” görenleri kendine hayran bırakıyor
Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, doğal güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Doğa ile tarihin iç içe geçtiği kentte her geçen keşfedilen tarihi kalıntılar ve doğal güzellikler de birçok vatandaşı heyecanlandırıyor.
“Aydın’ın Kapadokyası” görenleri kendine hayran bırakıyor
Sultanhisar ilçesi Ayvaz Değirmeni mevkiinde bulunan ve peri bacaları görüntüsü ile Kapadokya'ya benzetilen tepeler ise keşfedilmeyi bekliyor.
“Aydın’ın Kapadokyası” görenleri kendine hayran bırakıyor
Kimi vatandaşın peri bacaları görüntüsü ile "Aydın'ın Kapadokyası" kimi vatandaşın ise sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla "Gökkuşağı Tepeleri" dediği bölgenin oluşturduğu renk cümbüşü ise görenleri mest ediyor.
“Aydın’ın Kapadokyası” görenleri kendine hayran bırakıyor
Rengarenk tepeler, renk cümbüşüyle görenlerin gözünü kamaştıran ve keşfedilmeyi bekleyen tepeler bölgenin turizm potansiyeline de zenginlik katıyor.