Aydın’ın yanı başında bir doğa harikası: “ Koçak Kanyonu “

Bölgede inceleme yapan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) Bahattin Sürücü, Koçak Kanyonu'nun koruma altına alınarak, eko turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Başta Aydın Valiliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün konuya duyarlılıkla yaklaşacaklarını kaydeden Kuşadası EKODOSD Başkanı Sürücü, " Bu kadar yoğunlukta sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda görebileceğimiz Sandal ağaçları, zengin floranın içinde en çok göze çarpan ağaç türüdür. Suyun dibinde asırlardır ayakta duran devasa boyuttaki çınarlar, meşe türleri, Menengiçler, Defneler yukarı çıktıkça yerini zeytin ve kestanelere bırakmaktadır.