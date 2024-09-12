Aydınlılar 70 yıldır yeşil cipten vazgeçmiyor

İlk olarak 1954 yılında imal edilmeye başlanıp son serisi 1970 yılında üretilen yeşil ciplerin yerini yeni model araçların tutmadığını belirten Nevzat Demir, tek sıkıntısı klimalı olmaması açık olduğu için o da mümkün değil. Arazilerde işimiz olduğunda katır niyetine, gezip tozacağımızda at niyetine kullanıyoruz. Her şartta işimizi görüyor. Bu nedenle satamıyoruz. Hatta gittiğimiz yerlerde çok ilgi görüyor" diye konuştu.



"TEK SIKINTISI TAMİR EDEN KİŞİ SAYISININ AZALMASI"

Yeni nesil araçların tamamen bilgisayar yardımı ile tamir edilmeye başlandığını ancak yaşları 60-70 yılı bulan bu araçlarda beyin olmadığı için tamirinin de ciddi bir ustalık gerektirdiğini kaydeden Nevzat Demir, "Yeni nesil ustalar bu araçların derdinden pek anlamıyor. Eski ustalar daha iyi anlardı. Şimdi bu araçların tamirini yapan usta çok az kaldı" dedi.