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Haberler Galeri Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile adından sıklıkla söz ettiren Aygün Aydın yine durmadı. Hakan Sabancı ile ilgili açıklamaları ve paylaşımları ile gündemden düşmeyen Aydın, bu kez de Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşa etti.

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 16:51 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 16:55
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!

Katıldığı moda programıyla ismini duyuran ve daha sonra oyunculuk yapan Aygün Aydın, son olarak Hakan Sabancı ile ilgili iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!

DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş insanıyla yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın, sosyal medyadan paylaştığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!

GÜNDEM OLMUŞTU

Daha sonra Hakan Sabancı'ya veda mesajı yazıp Hakan Sabancı sayesinde ne kadar kazandığını açıklayarak gündem olmuştu.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!

HAKAN SABANCI'NIN MESAJINI İFŞA ETTİ

Aydın şimdi ise Hakan Sabancı'nın kendisine attığı mesajı ve arama kaydını ifşa etti.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!

HAKAN SABANCI'NIN MESAJINI İFŞA ETTİ

Aydın şimdi ise Hakan Sabancı'nın kendisine attığı mesajı ve arama kaydını ifşa etti.

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