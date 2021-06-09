Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile adından sıklıkla söz ettiren Aygün Aydın yine durmadı. Hakan Sabancı ile ilgili açıklamaları ve paylaşımları ile gündemden düşmeyen Aydın, bu kez de Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşa etti.