Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!
Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile adından sıklıkla söz ettiren Aygün Aydın yine durmadı. Hakan Sabancı ile ilgili açıklamaları ve paylaşımları ile gündemden düşmeyen Aydın, bu kez de Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşa etti.
Giriş Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 16:51Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 16:55
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Katıldığı moda programıyla ismini duyuran ve daha sonra oyunculuk yapan Aygün Aydın, son olarak Hakan Sabancı ile ilgili iddialarıyla gündeme gelmişti.