Ayı güllerini koparan yandı! Cezası tam 80 bin 465 TL

Koyu kırmızı güllerinin renkleri ve koyu yeşil köklerinin renkleri ile bu vadide gerçekten muhteşem bir görsel şölene dönüşüyor. Her gülün göbeğinde bir arı var. Arılar bunun tadını alıyor. Biz de bu görselliği her yıl bir ay yaşıyoruz" dedi.