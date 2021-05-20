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Haberler Galeri Ayı güllerini koparan yandı! Cezası tam 80 bin 465 TL

Ayı güllerini koparan yandı! Cezası tam 80 bin 465 TL

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yetişen ve koruma altında bulunan ayı gülleri açtı. Sadece Mayıs ve Haziran aylarında yetişen gülleri koparmanın veya zarar vermenin cezası da tam 80 bin 465 TL.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:59 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:59
Ayı güllerini koparan yandı! Cezası tam 80 bin 465 TL

Ayı gülü çiçeği, Kızılören'e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor. Küme halinde açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

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Ayı güllerini koparan yandı! Cezası tam 80 bin 465 TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor. Latince adı 'Paeonia officinalis' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve foto kapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise 80 bin 465 TL.

Ayı güllerini koparan yandı! Cezası tam 80 bin 465 TL

'GÖRSEL ŞÖLENE DÖNÜŞÜYOR'
Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, "Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi sınırlarında yer alan Kisra Vadisi'nin belirli noktalarında her sene mayıs ayının ikinci haftasından haziranın ilk iki haftasına kadar bir aylık süreliğine tabiat harikası ile karşı karşıyadır.

Ayı güllerini koparan yandı! Cezası tam 80 bin 465 TL

Koyu kırmızı güllerinin renkleri ve koyu yeşil köklerinin renkleri ile bu vadide gerçekten muhteşem bir görsel şölene dönüşüyor. Her gülün göbeğinde bir arı var. Arılar bunun tadını alıyor. Biz de bu görselliği her yıl bir ay yaşıyoruz" dedi.

Ayı güllerini koparan yandı! Cezası tam 80 bin 465 TL

'ZARAR VERENLERE PARA CEZASI UYGULANIYOR'
Belediye Başkanı Erol, bu bölgeye insanların sevdikleri ile gelip keyfini çıkarması gerektiğini tavsiye ederek, "Burası birkaç yıldır Orman Genel Müdürlüğü'nün bilgisi ve koruması altında. Buraya zarar verenlere para cezası uygulanıyor. Bu şekilde korunuyor" diye konuştu.

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