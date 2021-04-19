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Haberler Galeri Ayı tek başına kurt sürüsünün içine daldı! Yaşananlar şok etti

Ayı tek başına kurt sürüsünün içine daldı! Yaşananlar şok etti

Vahşi doğada telefon kameralarına yansıyan o görüntüler şok etti. Kahverengi boz ayı beyaz kurtların olduğu sürüye tek başına daldı. 3 kurtla mücadele eden Boz ayı izleyenleri hayretlere düşürdü. Tek başına kurt sürüsüne dalan Boz ayı verdiği mücadele ile kurt sürüsünü adeta bozguna uğrattı. İşte izleyenlerin tüylerini diken diken eden o amansız mücadele.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:46
Ayı tek başına kurt sürüsünün içine daldı! Yaşananlar şok etti
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Ayı tek başına kurt sürüsünün içine daldı! Yaşananlar şok etti
Ayı tek başına kurt sürüsünün içine daldı! Yaşananlar şok etti
Ayı tek başına kurt sürüsünün içine daldı! Yaşananlar şok etti
Ayı tek başına kurt sürüsünün içine daldı! Yaşananlar şok etti
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