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Ayı tek başına kurt sürüsünün içine daldı! Yaşananlar şok etti

Vahşi doğada telefon kameralarına yansıyan o görüntüler şok etti. Kahverengi boz ayı beyaz kurtların olduğu sürüye tek başına daldı. 3 kurtla mücadele eden Boz ayı izleyenleri hayretlere düşürdü. Tek başına kurt sürüsüne dalan Boz ayı verdiği mücadele ile kurt sürüsünü adeta bozguna uğrattı. İşte izleyenlerin tüylerini diken diken eden o amansız mücadele.