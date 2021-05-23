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Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber
Hakkında çıkan iddialar nedeniyle zor günler geçiren Hadise'nin, Kaan Yıldırım ile de ilişkisinin sona erdiği söylentileri dolanıyordu. Haklarında çıkan haberler sonrası zor günler geçiren çiftten yeni gelen haber hayranlarını heyecanlandırdı.
Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:01Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:16
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Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber
Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden haber var. Uzun süredir ayrıldıkları iddia edilen ve birçok habere konu alan çift hakkındaki gelişme dikkat çekti.