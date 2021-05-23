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Haberler Galeri Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber

Hakkında çıkan iddialar nedeniyle zor günler geçiren Hadise'nin, Kaan Yıldırım ile de ilişkisinin sona erdiği söylentileri dolanıyordu. Haklarında çıkan haberler sonrası zor günler geçiren çiftten yeni gelen haber hayranlarını heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:01 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:16
Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber
Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber

Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden haber var. Uzun süredir ayrıldıkları iddia edilen ve birçok habere konu alan çift hakkındaki gelişme dikkat çekti.

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Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber
Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber

Snob Magazin'in haberine göre; Son haftalarda zor günler geçiren Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı iddia ediliyordu.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber
Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber

Geçtiğimiz günlerde Yıldırım'ın Hadise'yle kaldığı evden ayrıldığı söylenmişti.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber
Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber

Çıkan haberler yüzünden kötü günler geçiren şarkıcı, Instagram'dan sevgilisi takibe almasına rağmen ayrılık haberlerine engel olamamıştı.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber
Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni haber

Yıldırım'ın yakın çevresinden öğrendiğimizde göre, sıkıntılı dönemi atlatan çift, beraberliklerine devam ediyor.

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