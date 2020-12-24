  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ayvalık’ta kıyı erozyonu ürkütüyor! Erozyon nedeniyle evlerin her an denize kaymasından endişe ediliyor

Ayvalık’ta kıyı erozyonu ürkütüyor! Erozyon nedeniyle evlerin her an denize kaymasından endişe ediliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kıyı erozyonu nedeniyle Altınova Mahallesi Sahil mevkiindeki konutlar her an denize kayma riski ile karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:13
Ayvalık’ta kıyı erozyonu ürkütüyor! Erozyon nedeniyle evlerin her an denize kaymasından endişe ediliyor

Aden kumsalının ardından 14 kilometrelik uzunluğuyla Dünya'nın en uzun ikinci kumsalı olan Sarımsaklı Plajları'nın ince kum zerreciklerini taşıyan Madra Çayı'na tarımsal alanları sulama amacıyla 1991-1998 yılları arasında inşa edilen 10 bin 185 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren Madra Barajı'nın faaliyete girmesinin ardından başladığı öne sürülen erozyonun her geçen gün bölge halkının endişelerini arttırdığı gözleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ayvalık’ta kıyı erozyonu ürkütüyor! Erozyon nedeniyle evlerin her an denize kaymasından endişe ediliyor

Erozyonun oluşmaya başladığı 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü'nün önerisiyle bölgeye Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) tarafından 2007 ile 2012 yılları arasında 2 dalgakıran ve 36 mendirek yapılmasına rağmen sorunun halen daha devam ettiği bölgede deniz, evlerin bahçelerine kadar ulaşmış durumda.

Ayvalık’ta kıyı erozyonu ürkütüyor! Erozyon nedeniyle evlerin her an denize kaymasından endişe ediliyor

Altınova sahilinde ciddi tahribatlara neden olan erozyon, sahil bandındaki enerji nakil direklerine de zarar verirken, kıyı şeridindeki evlerin kanalizasyon atıklarının da aynı tahribattan zarar görmesi sonucunda denize döküldüğünü anlatan bölge sakinleri, yaşanılan durumun insan sağlığını da tehlikeye düşürdüğünü ifade ediyor.

Ayvalık’ta kıyı erozyonu ürkütüyor! Erozyon nedeniyle evlerin her an denize kaymasından endişe ediliyor

Bölge sakinlerinden Metin Tunçalp, erozyon sorununun yaklaşık 20 yıldan bu yana süregeldiğini kaydederek, "Buraya biz bir yıl önce site yönetiminde görev yaparken, evlerimizin sahil kısmına kendimize göre taşlar döktük. Bu döktüğümüz taşlar hakkında bizi şikayet ettiler. Belediyeden, valilikten, kaymakamlıktan gelip bize ceza yazdılar. Döktüğümüz taşlar da çare olmadı. Oysa yetkili kurumların burada yaşanılan sorunu gelip de yerinde incelemeleri lazım. Burada milyarlık konutlar var. Ama ne yazık ki şu anda bu evler her an denize kayıp yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Bu bölgeye mendirekleri yapıldı. Ama bunların pek faydası olmadı. Kanalizasyonlar erozyonun olduğu bu bölgeden denize dökülüyor. Sağlık örgütleri nerede? Bütün pislik denize akıyor. Ama lafa gelince herkes konuşuyor. Oysa burada vatandaşlar da risk altında" dedi.

Ayvalık’ta kıyı erozyonu ürkütüyor! Erozyon nedeniyle evlerin her an denize kaymasından endişe ediliyor

Bölge sakinlerinden eczacı Çetin Yorgun da, erozyon sorununun 1998 yılında tamamlanan Madra Barajı'nın havzasında 1997 yılında su tutulmaya başlanmasından bu yana sürdüğünü söyledi.

Ayvalık’ta kıyı erozyonu ürkütüyor! Erozyon nedeniyle evlerin her an denize kaymasından endişe ediliyor

20 yılı aşkın bir süredir erozyon sorunu yaşadıklarını ancak son 10-15 yıldan bu yana sorunun daha da fazla arttığını kaydeden Yorgun, Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) tarafından 8 yıl önce yapımı tamamlanan mendireklerin de pek bir işe yaramadığından yakındı.

İHA

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü
Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü