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Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Altınova ve İzmir'in Dikili ilçesindeki tarımsal alanların su ihtiyacını karşılayan Madra Barajı kuraklık nedeniyle alarm veriyor.

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 10:27 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 10:27
Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu

Altınova Mahallesi'ndeki Madra Barajı 12 yıl aradan sonra yine S.O.S verince tarlalarını sulaması gereken çiftçiler çareyi yeniden eskiden olduğu gibi sondaj ile yeni kuyu açtırıp mazotlu pancar motorlarıyla su çekmekte buldular.

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Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu

Barajda sadece göletin içerisindeki balıklara yetecek kadar su miktarının kaldığı öğrenilirken, Altınova Sağ Sahil ve Dikili Sol Sahil Sulama Birliklerine üye olan çiftçilere su verilmesinin haftalar öncesinde son verildiği bildirildi. DSİ yetkililerinden yapılan açıklamada, aynı durumun 12 yıl öncesinde de yaşandığı hatırlatılarak, böyle giderse çiftçinin işinin daha da zorlaşacağı belirtildi.

Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu

Altınova'da çiftçilik yapan Taner Kalkan gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünün tarlada kurumaması için ciddi bir para harcaması yaparak sondaj ile derin kuyu açtırdıklarını anlattı.

Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu

Madra Barajı'nın devreye girmesinden önce olduğu gibi kendi kuyularından elde ettikleri suyu yağmurlama sistemiyle tarlalarına akıttıklarını ve kuraklık nedeniyle bu yıl bölge çiftçisinin perişan olduğunu söyledi.

Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu

Öte yandan, Madra Barajı'nda amatör olta balıkçıları da gün boyu sazan avlamaya çalışırken, balıkçılar barajda balığın bol olduğunu ama barajın bu kadar büyüklükte su kaybına ilk kez tanıklık ettiklerini belirtiler.

İHA

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