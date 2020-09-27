Ayvalık’ta kuraklık Madra Barajı’nı kuruttu

Barajda sadece göletin içerisindeki balıklara yetecek kadar su miktarının kaldığı öğrenilirken, Altınova Sağ Sahil ve Dikili Sol Sahil Sulama Birliklerine üye olan çiftçilere su verilmesinin haftalar öncesinde son verildiği bildirildi. DSİ yetkililerinden yapılan açıklamada, aynı durumun 12 yıl öncesinde de yaşandığı hatırlatılarak, böyle giderse çiftçinin işinin daha da zorlaşacağı belirtildi.