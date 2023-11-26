Ayvalık’ta kuvvvetli fırtına tekneleri batırdı

Ekili alanların da zarar gördüğü kuvvetli fırtına ve yağış Ayvalıklı çiftçilerin mahsullerinde de olumsuz etkiler yaşanmasına neden oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı mevkisinde de bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Yağış nedeniyle tıkanan rögarlar Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri tarafından açılmaya çalışıldı.