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Haberler Galeri Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinin bahçesindeki kuyuya düşen yaşlı adamı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen adamın hayatî tehlikesinin bulunmadığı bildirildi

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:49 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:50
Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın turizm alanında dünyaca ünlü cazibe merkezi olan Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi Hayat Caddesinde ikamet eden İbrahim Kesebir isimli yaşlı adam, evinin bahçesindeki kuyunun ağız kısmını onarmak isterken içi su dolu kuyuya düştü.

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Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Yakınlarının 112 hattını aramasıyla olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, talihsiz adamı kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen Kesebir'in hayatî tehlikesinin bulunmadığı bildirildi

Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
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