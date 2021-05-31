Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın turizm alanında dünyaca ünlü cazibe merkezi olan Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi Hayat Caddesinde ikamet eden İbrahim Kesebir isimli yaşlı adam, evinin bahçesindeki kuyunun ağız kısmını onarmak isterken içi su dolu kuyuya düştü.