  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ayvalık’ta şiddetli yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şiddetli lodos ve yağış etkili oldu. Elverişsiz hava şartlarının hafta sonuna kadar etkili olacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:52 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:52
Ayvalık’ta şiddetli yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Edremit Körfezi'nde yer alan ilçede gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli lodos ve beraberindeki yağışla adeta hayatı felç etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ayvalık’ta şiddetli yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Ayvalık Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan şiddetli lodos ve kilometrekareye ortalama düşen 20 kilogram yağışı da beraberinde getirdi.

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Gece ve sabah saatlerinde de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçenin Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Su birikintileri yüzünden ilçe merkezindeki tarihi binaların bulunduğu sokaklar da geniş dereler oluştu. Sokaklar yayalara geçit vermedi.

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Cunda Adası güzergâhındaki Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular nedeniyle seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Son hali korkutmuştu! Neslihan Atagül'den sağlık durumuyla ilgili açıklama
Son hali korkutmuştu! Neslihan Atagül'den sağlık durumuyla ilgili açıklama