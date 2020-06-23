B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? B12 eksikliğinin zararları nelerdir? B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 vitamini vücudumuz için olmazsa olmazlardan. Pek çok kişi B12 vitamin eksikliği nedeniyle yorgunluk, halsizlik yaşayabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi için çok önem arz eden B12 vitamini birçok besinde de bulunuyor. Hafızanın güçlenmesine katkı sağlayan ve sinir sistemi için oldukça önemli olan B12 vitamini eksikliği halinde de bazı belirtilerle hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Peki B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği belirtileri nelerdir? B12 eksikliği zararları nelerdir? İşte detaylar...