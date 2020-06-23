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Haberler Galeri B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? B12 eksikliğinin zararları nelerdir? B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? B12 eksikliğinin zararları nelerdir? B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 vitamini vücudumuz için olmazsa olmazlardan. Pek çok kişi B12 vitamin eksikliği nedeniyle yorgunluk, halsizlik yaşayabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi için çok önem arz eden B12 vitamini birçok besinde de bulunuyor. Hafızanın güçlenmesine katkı sağlayan ve sinir sistemi için oldukça önemli olan B12 vitamini eksikliği halinde de bazı belirtilerle hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Peki B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği belirtileri nelerdir? B12 eksikliği zararları nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 17:22 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 17:31
B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? B12 eksikliğinin zararları nelerdir? B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

Kobalamin adıyla da bilinen B12 vitamini hem çocukların hem de yetişkinlerin periyodik aralıklarla almaları gereken bir vitamindir. Birçok farklı besinde farklı oranlarda B12 vitamini bulunmaktadır. Eksik alındığı takdirde birçok sağlık sorunu ve hastalık ortaya çıkabilir. Eksikliğinin belirtileri hem fiziksel hem de zihinsel olarak ortaya çıkar. Başta meyveler olmak üzere birçok gıda türünde yüksek oranda B12 vitamini bulunmaktadır.

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B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? B12 eksikliğinin zararları nelerdir? B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN FİZİKSEL BELİRTİLERİ

1- Halsizlik: Sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığı olanlar B12 vitamininden gün içerisinde harcayacağı enerjilerin çoğunu alırlar. Bu vitaminin eksik alınmasında ise yorgunluk ve halsizlik ortaya çıkar. Özellikle sporla amatör ya da profesyonel olarak ilgilenen kişilerin B12 vitamini alımlarına dikkat etmesi gerekir

B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? B12 eksikliğinin zararları nelerdir? B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

2- Üşüme: Tıpkı D vitamini eksikliğinde olduğu gibi kobalamin eksikliğinde de üşüme belirtileri yüksek düzeyde görülür. En sıcak yaz günlerinde dahi önüne geçilemeyen titreme nöbetleri görülebilir. Kış ve sonbahar aylarında ise yüzde renk solgunluğu ortaya çıkabilir.

3- Kilo kaybı: Söz konusu kilo kayıpları ani ve sağlıksız bir şekilde olur. Kişilerin bağışıklık sistemleri eski fonksiyonlarını yerine getiremez. Yağ değil kas kitle endeksinde azaldığı olduğu için kemiklerde ve eklemlerde ağrı ortaya çıkabilir.

B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? B12 eksikliğinin zararları nelerdir? B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ

1- Depresyon: Fiziksel zafiyetin artması ile birlikte psikolojik tahribat da başlar. B12 vitamini eksikliği çeken kişiler çevresindeki olaylara ve kişilere karşı yabancılaşır. Ruh halini derinden etkileyen bu rahatsızlık sonucu kişiler asosyalleşmeye başlar.

B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? B12 eksikliğinin zararları nelerdir? B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

2- Asabiyet: Asabiyet ve sinirlilik halleri B12 vitamini eksikliğinin en sık rastlanan psikojik belirtileri arasında gösteriliyor. En ufak bir aksaklık karşısında dahi bireyler aşırı öfke patlamaları ve tahammülsüz davranışlar sergileyebilir.

3- Kaygı: Özellikle Amerika ve İngiltere'nin önemli üniversite hastanelerinde B12 vitamini eksikliğine dair ciddi araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalar sonucunda bu önemli vitaminin yeteri kadar alınmamasının bireylerde kaygı etkilerini arttırdığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. İleri uçlu durumda anksiyete bozukluğu teşhisi bile konulabilir.

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