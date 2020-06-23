B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? B12 eksikliğinin zararları nelerdir? B12 eksikliği belirtileri nelerdir?

2- Üşüme: Tıpkı D vitamini eksikliğinde olduğu gibi kobalamin eksikliğinde de üşüme belirtileri yüksek düzeyde görülür. En sıcak yaz günlerinde dahi önüne geçilemeyen titreme nöbetleri görülebilir. Kış ve sonbahar aylarında ise yüzde renk solgunluğu ortaya çıkabilir.

3- Kilo kaybı: Söz konusu kilo kayıpları ani ve sağlıksız bir şekilde olur. Kişilerin bağışıklık sistemleri eski fonksiyonlarını yerine getiremez. Yağ değil kas kitle endeksinde azaldığı olduğu için kemiklerde ve eklemlerde ağrı ortaya çıkabilir.