Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri kan dondurdu! 2021 ve sonrası korkunç

Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2021 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2021 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı.