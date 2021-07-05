Babadağ'dan süzülen paraşütçü çam ağacına takıldı
Fethiye'de Babadağ'dan yamaç paraşütü uçan pilot ve bareberindeki kişi, bir süre süzüldükten sonra inmeye hazırlanırken ağaçlara takıldı. Paraşüt ağaca dolandığı için mahsur kalan ve hafif yaralanan 2 kişi, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 18:31
Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 18:33
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iniş sırasında yamaç paraşütü ağaca dolandı, pilot ile beraberindeki kişi mahsur kaldı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu, hazırlıklar sonrası bir kişi ile uçuş yaptı. Yaklaşık yarım saat gökyüzünde süzülen paraşüt, sahildeki alana iniş sırasında Kumburnu mevkisinde çam ağacına dolandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibince kurtarılan ikilinin hafif yaralandığı öğrenildi.