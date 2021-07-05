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Babadağ'dan süzülen paraşütçü çam ağacına takıldı

Fethiye'de Babadağ'dan yamaç paraşütü uçan pilot ve bareberindeki kişi, bir süre süzüldükten sonra inmeye hazırlanırken ağaçlara takıldı. Paraşüt ağaca dolandığı için mahsur kalan ve hafif yaralanan 2 kişi, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 18:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





